Hatay'da göçmen operasyonu: Kamyon kasasında 31 kişi yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonet kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin'deki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.



Yapılan aramada kamyonet kasasındaki gizli bölmede 31 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.



Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüsünü gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.