Hatay’da hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Numune Evler Mahallesi hastane üstü sokak üzerinde, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.Y., Defne ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.E. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.