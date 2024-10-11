Hatay'da hijyen denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza

Hatay'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 1 işletmeye para cezası uygulanırken, 2 işletmeye ise ihtarname cezası uygulandı.

Hatay'da hijyen denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza
Köfte, kebap, lahmacun... Bakanlıktan gıda denetimi açıklaması

Köfte, kebap, lahmacun... Bakanlıktan gıda denetimi açıklaması

Haberi Görüntüle

Büyükşehir Belediyesi il genelinde işletmelerinin standartlara uygun hizmet vermesini ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kurumlarla ortaklaşa denetimler gerçekleştiriyor.

HBB Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tüketici sağlının korunması hedefiyle ortak gerçekleştirdiği denetimlerde evrak, saklama koşulları ve hijyen gibi konularda incelemeler yapılırken standartları sağlayamayıp halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere yazıldı.

Kırıkhan ilçesinde rutin olarak gerçekleştirilen denetim kapsamında, 6 işletme denetlenirken 1 işletmeye para, 2 işletmeye ise ihtarname cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca işletme sahip ve çalışanlarını da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirdi.

Yetkililer, gıda maddelerinin güvenirliğini sağlamak amacıyla denetlemelerin il genelinde süreceğini vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 153 numaralı hat üzerinden iletebileceklerini ifade etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...