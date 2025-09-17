Hatay'da hırsızlık nöbeti
Hatay'da jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı narenciye bahçelerinde denetim gerçekleştirdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı drone destekli denetim yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narenciye üretiminin yoğun olduğu mahallelerde çiftçilerin emeğinin korunması için önlem aldı.
Komando timlerinin de katıldığı çalışmada, bahçeler ve etrafındaki yollar kontrol edildi.
Drone ile havadan desteklenen denetimde, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
