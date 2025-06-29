Hatay'da hırsızlık şüphelilerine operasyon
Hatay'da hırsızlık suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan üç şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Hatay'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Emniyet güçlerinin Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan yakalama emri ve bu suçtan 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.O. , hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K., açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.A. isimli şüphelileri gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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