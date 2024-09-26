Hatay'da hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan organize sanayideki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre Payas ilçesi organize sanayi bölgesinde yangın çıktı.

Sanayide bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı hurdalık alan zarar gördü.

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