Hatay'da iki aile arasında kavga. 1 ölü, 6 yaralı

Hatay’da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada sokak savaş alanına döndü. Kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.



Olay, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Mahallede yaşayan iki aile arasında arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 43 yaşındaki İ.K. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İ.K, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olayda yaralanan T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K. hastanede tedavi altına alındı. Olaya müdahale eden bir personel, yüzüne taş gelmesi sonucu çene bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Kavga anı ile jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Jandarma ekiplerinin mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.