14.12.2025 00:14

Hatay'da iki kardeşi hayattan koparan kaza
DHA

Hatay'da ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 18 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Mustafa Cemali (18) ve kardeşi Ali Cemali (15) ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

 

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. M.C. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Mustafa Cemali kontrolündeki motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı. Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

