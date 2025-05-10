Hatay’da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Hatay’da iki minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 3 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Enek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Karşı yönlerden gelen 2 minibüs çarpıştı. Çarpışmayla bir minibüs yan yatarken diğer minibüs zeytin bahçesine uçtu.
Kazada araçlarda bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada; hastaneye kaldırılan 3 yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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