Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'da F.A. idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesi'nde, M.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.