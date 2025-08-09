Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da F.A. idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesi'nde, M.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Hatay
- Hatay İskenderun