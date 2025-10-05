Hatay'da iki otomobil çarpıştı: Altı yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek altı kişi yaralandı.

Ocaklı Mahallesi'nde E.S. (29) idaresindeki 31 PR 348 plakalı otomobil ile A.O'nun (23) kullandığı 31 AOH 454 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki iki sürücü ile İ.E.Ö. (22), H.N.S. (29), F.A. ve sekiz aylık E.S.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.