Hatay'da inek için kurtarma operasyonu

Hatay'da su kanalına düşerek çamura saplanan inek kepçeyle kurtarıldı.

Hatay'da inek için kurtarma operasyonu

Kırıkhan ilçesinde su kanalına düşen inek, çamura saplandı.

İneği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için kepçe destekli operasyon başlattı.

Çamura saplanan inek, ekiplerin çalışmalarıyla temizlenen su kanalından kepçeye bağlanarak kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.

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