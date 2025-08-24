Hatay'da inek kurtarma operasyonu
Hatay'ın Antakya ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Olay Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde yaşandı.
Sulama kanalına düşen ineği görev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesinin yardımıyla ineği sulama kanalından kurtardı.
İş makinesinin yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
