Hatay'da inşaat halindeki binada yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer katlara ve binalara sıçramadan söndürüldü.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında binada hasar oluştu.

