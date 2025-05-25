Hatay'da iş insanının otomobiline silahlı saldırı



Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş kadını Hatice Kartopu'nun boş arazide park halinde bulunan otomobiline silahla defalarca ateş etti.

Camları kırılan otomobilin kaportasına 23 mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçta ve olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kartopu, kimseyle husumetinin olmadığını belirterek, olayın aydınlatılması için destek istedi.