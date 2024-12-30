Hatay’da iş makinesi alev alev yandı

Yangın, Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde yaşandı. Park halindeki iş makinesinde yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında iş makinesi kullanılmaz hale geldi.



İş makinesinde yaşanan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.