Hatay'da iş yerlerinden hırsızlık iddiası: 1 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.G.K. ve B.Y.'yi gözaltına aldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Hırsızlık
- Hatay