Hatay'da iş yerlerinden hırsızlık iddiası: 1 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hatay'da iş yerlerinden hırsızlık iddiası: 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde 3 farklı iş yerinden yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.G.K. ve B.Y.'yi gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...