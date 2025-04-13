Hatay'da işçi konteyneri alev alev yandı

Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı.

Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde 240 işçinin kaldığı konteyner yatakhanede yaşandı.

Kısa sürede alevlere teslim olan üç katlı yatakhanedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangına 7 araçla müdahale edildi ve alevler kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında ikinci kattan atlayan bir işçi bacağından yaralandı.

Konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.