Hatay'da işçi servisi TIR'a çarptı: Kazada ölen 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da servis minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildiler.
Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, Yusuf Y. idaresindeki servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki TIR'a çarpmış, kazada 6 kişi ölürken, 8 kişi yaralanmıştı. Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’ne gittikleri öğrenilmişti.
Kazada ölenler; Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (17), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (20), Mehmet Albayrak (18) ve Halil Albayrak (23) Bohşin Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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