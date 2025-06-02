Hatay'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Belen ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Hatay'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Belen ilçesinde Mustafa K. (35) yönetimindeki midibüs, Antakya-İskenderun Karayolu'nun Kıcı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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