Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Hatay'ın Antakya ilçesinde, işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında, işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı.
Alevlere teslim olan yatakhaneyi gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, işçilerin kaldığı yatakhane kullanılamaz hale geldi.
Olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Etiketler :
- İşçi
- Hatay Antakya
- Konteyner
- Yangın