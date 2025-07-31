Hatay'da kablo hırsızlarına tutuklama
Hatay'da belediyeye ait çalışma alanlarındaki kabloları çaldığı belirlenen üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Hatay'da belediyenin kablolarını çalan iki kişi tutuklandı.
Emniyet güçlerinin yaptıkları çalışmalarda; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde belediyenin çalışma yaptığı alanda meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelileri olan S.A., U.C.K. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.C.K. ve S.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şüpheli Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hırsızlık
- Polis Adliye
- Hatay