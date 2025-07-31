Hatay'da kablo hırsızlarına tutuklama

Hatay'da belediyenin kablolarını çalan iki kişi tutuklandı.

Emniyet güçlerinin yaptıkları çalışmalarda; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde belediyenin çalışma yaptığı alanda meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelileri olan S.A., U.C.K. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.C.K. ve S.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şüpheli Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.