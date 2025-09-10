Hatay'da kaçakçılık operasyonu
Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi Asri Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği İ.Z'yi durdurarak arama yaptı.
Yanında bulunan çantada bin 274 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Ayrıca ekipler Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki motosikletin yanında bulunan F.F'nin durumundan şüphelendi.
Yanındaki poşette 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren F.F. gözaltına alındı.