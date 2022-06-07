Hatay'da kadın cesedi bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.