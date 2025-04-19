Hatay'da kadın cinayeti: Eşini baltayla öldürdü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Sönmez, eşi Zeynep Sönmez'i boynuna baltayla vurarak öldürdü. Sönmez, ilk ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonucunda baltayla eşinin boynuna vurduğunu söyledi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oturan 61 yaşındaki Ahmet Sönmez ile 57 yaşındaki eşi Zeynep Sönmez arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.
Sesleri duyanların ihbarıyla eve jandarma ekipleri gönderildi.
BALTA DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi.
Sönmez’in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
GÖZALTINA ALINDI
Balta bahçe bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda baltayla eşinin boynuna vurduğunu söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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