Hatay'da kamyonet motosiklete çarptı: 2 ölü

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da kamyonet motosiklete çarptı: 2 ölü

M.K. yönetimindeki kamyonet, Aktepe Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolunda Sabri Çoban'ın kullandığı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, motosikletten yola savrulan Çoban ve arkasındaki Nazife Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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