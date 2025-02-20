Hatay'da kamyonun çarptığı motosikletteki sürücü öldü

R.T. yönetimindeki 33 AEE 914 plakalı kamyon, Narlıca Mahallesi Fatih Caddesi'nde Hüseyin İlhan'ın (73) kullandığı 31 E 0134 plakalı motosiklete çarptı.



İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, başka bir yoldan bu caddeye bağlanıp yolun sağından ilerleyen İlhan'ın bulunduğu motosikletin, aynı yönde sağa dönüş yapan kamyonun altında kalması yer alıyor.