Hatay'da kaybolan Ali Nail Gündoğan bir buçuk yıldır aranıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir buçuk yıl önce Çevlik sahilinden balık tutmak için botla denize açılan Ali Nail Gündoğan'dan (23) bir daha haber alınamadı.

Denizde ve kıyıda başlatılan arama çalışmaları bir netice alınamayınca sonlandırıldı. Oğlu bulunamayan ancak umudunu kaybetmeyen Cumali Gündoğan, bütün sahilleri kendi çabaları ile aramaya devam ediyor.

Gündoğan, “Aralık 2020 yılından beri oğlumu arıyorum. Yaklaşık 16 aydır denizi hiç bırakmadık, gecemiz gündüzümüz denizde geçiyor. Oğlumun hiçbir eşyasını bulamadık. Botunu, sırt çantasını, küreğini ve kafasındaki fener yani oğluma ait hiçbir şey bulunmadı" dedi.

23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan, bir buçuk yıl önce kayboldu.

Oğlunun arkadaşının 11 saat kayalıklarda beklediğini söyleyen Gündoğan, "Ben ikna oldum oğlum denizde değil. Çünkü arkadaşının 11 saat o kayalıkta beklemesi, kimseye haber vermemesi ve elinde eşya olup kayalığa tırmanması nasıl oldu merak ediyorum. Her gün bu durumdan kaynaklı 1 saatim hastanede geçiyor, tansiyon hastası oldum” diye konuştu.

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