Hatay'da kaza: Anne ve kız çocuğu yaralandı

Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi çevre yolu mevkiinde trafik kazası yaşandı.

Seyir halde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna çarptı.

Otomobilin çarptığı anne ve kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne kız hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.