Hatay'da kaza: Anne ve kız çocuğu yaralandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna otomobil çarptı.

Hatay'da kaza: Anne ve kız çocuğu yaralandı

Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi çevre yolu mevkiinde yaşandı.

Seyir halde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna çarptı.

Otomobilin çarptığı anne ve kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne kız hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...