Hatay'da kaza yapan araçta yangın
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev aldı.
Hatay'da iki aracın karıştığı kazada, araçlardan birinde yangın çıktı.
Kaza, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde yaşandı.
Trafikte seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmayla birlikte otomobil alevlere teslim oldu.
Kaza sonrası araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Hatay