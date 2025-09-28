Hatay'da kedi için kurtarma operasyonu

Hatay'da apartman boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Hatay'da kedi için kurtarma operasyonu

'da bir kedi için kurtarma operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan'a bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğunda yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede çalışma başlatarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...