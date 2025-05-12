Hatay'da kıyıya angus vurdu

Hatay'da kıyıya ölmüş bir angus vurdu. Hayvanı fark eden vatandaşların ihbarıyla sahile gelen ekipler, hayvanın cansız bedenini denizden çıkardı.

Hatay'da kıyıya angus vurdu

'ın Akdeniz'e kıyısı olan Arsuz ilçesinde kıyıya angus vurdu.

Yurt dışından gemilerle 'ye getirilen ve dönem dönem TIR'dan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu kez denizden çıktı.

İskenderun Körfezi'nde sahile ölü bir angus sahile vurdu.

Hatay'da kıyıya angus vurdu - 1 Ölü hayvan, ekipler tarafından denizden çıkarıldı

Angus, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen iş makinesiyle sahilden kaldırıldı.

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