Hatay'da kıyıya angus vurdu
Hatay'da kıyıya ölmüş bir angus vurdu. Hayvanı fark eden vatandaşların ihbarıyla sahile gelen ekipler, hayvanın cansız bedenini denizden çıkardı.
Hatay'ın Akdeniz'e kıyısı olan Arsuz ilçesinde kıyıya angus vurdu.
Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen ve dönem dönem TIR'dan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu kez denizden çıktı.
İskenderun Körfezi'nde sahile ölü bir angus sahile vurdu.
Ölü hayvan, ekipler tarafından denizden çıkarıldı
Angus, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen iş makinesiyle sahilden kaldırıldı.
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