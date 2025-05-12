Hatay'da kıyıya angus vurdu

Hatay'ın Akdeniz'e kıyısı olan Arsuz ilçesinde kıyıya angus vurdu.

Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen ve dönem dönem TIR'dan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu kez denizden çıktı.

İskenderun Körfezi'nde sahile ölü bir angus sahile vurdu.