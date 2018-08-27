Hatay'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, olay akşam 22.00 saatlerinde, Aşkarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.Y., bir süre önce evlenmek için K.O.’yu kaçırdı. K.O’nun abisi İsa Ocak, Aşkarbeyli Mahallesi’ne giderek, tartıştığı H.Y.’nin abisi güvenlik korucusu Ali Yılmazer ile babası İsmet Yılmazer’i öldürdü.



Öldürülenlerin yanlarında bulunan H.Y.’nin abisi Mustafa Y. ve Mehmet Y.’nin yanı sıra H.G. yaralanırken, K.O.’nun abisi İsa Ocak da çıkan çatışma sonucunda vuruldu.



Olayın ardından İsmet Yılmazer (77) ve İsa Ocak (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Ali Yılmazer (37) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H. G. (31), H.Y.(20) ve Mehmet Y. (47)hastanede tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Mustafa Y. (49) MKÜ Araştırma hastanesine sevk edildi.



Haberi alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi’ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. H.Y'nin (30) firarda olduğu belirtilirken jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.