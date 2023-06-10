Hatay'da komiser yardımcısı şehit oldu

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya'nın şehit olduğu bildirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."