Hatay'da komiser yardımcısı şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

Hatay'da komiser yardımcısı şehit oldu
Hatay'da komiser yardımcısı şehit oldu - 1 Selim Sarıkaya

'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya'nın şehit olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

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