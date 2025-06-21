Hatay'da komşuların gürültü kavgası: Birbirlerine silah, bıçak ve briketle saldırdılar

Hatay'ın Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada 17 Haziran'da yapılan tadilat esnasında çıkan sesten rahatsız olan komşular arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Komşular; O.B.Ö., M.H.Ç., E.O.M. ile G.D, İ.D. arasında çıkan kavgada G.D. isimli kişi O.B.Ö.'yü bacağından kesici aletle yaraladı. Yaralama sonrası O.B.Ö. de G.D.'yi silahla bacağından vurup yaraladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili yapılan çalışmada şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; M.H.Ç., E.O.M. ve İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.B.Ö. ve G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokağa taşan kavgada grupların birbirlerine briketle ve kesici aletle saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.