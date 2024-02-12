Hatay'da konteyner kentte korkutan yangın

Hatay'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da konteyner kentte korkutan yangın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin en çok etkilendiği illerden 'ın Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte gece saatlerinde yangın çıktı.

Kiler olarak kullanılan konteynerden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verip, hortum ve bidonlarla yangına müdahale etmek istedi.

Hızla büyüyen alevler, bir ailenin kaldığı konteynere sıçradı.

Bölgede korku ve endişeye neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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