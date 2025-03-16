Hatay'da konteyner yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan bir arazideki depo olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

