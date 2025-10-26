Hatay'da konteyner yangını

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde depremzede vatandaşların barınması için kurulan konteyner kentte yangın vakası yaşandı.

İçerisinde yaşayan vatandaşların bir süre önce tahliye edildiği bir konteyner alevlere teslim olarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çok fazla sayıda konteynere sıçramadan söndürüldü.

Y,aralanma ve can kaybının olmadığı yangında iki konteyner kullanılmaz hale geldi.