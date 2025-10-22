Hatay'da konteyner yangını: Anne ile çocukları dumandan etkilendi

Hatay'da bir konteynerde yangın çıktı.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı.

Mahallede bulunan bir konteyner kentte, bilinmeyen bir nedenle depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı.

KONTEYNER ALEVLERE TESLİM OLDU

Dumanlar yükselen konteyner kısa sürede alevlere teslim oldu.

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar söndürmeye çalıştı ama başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

ANNE İLE ÇOCUKLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Çıkan yangında, anne ve iki çocuk dumandan etkilenirken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Geceyi gündüze çeviren alevler içinde kalan bir konteyner kullanılamaz hale gelirken diğer iki konteyner kısmen yandı.