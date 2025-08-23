Hatay'da konteyner yangını: Kullanılamaz hale geldi

Hatay’da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.

'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Konteynerde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

