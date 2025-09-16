Hatay'da korku dolu anlar: Elinde bıçakla çatıya çıktı
Hatay'da bir iş yerinin çatısında korku dolu anlar yaşandı. Eline aldığı bıçakla kendine zarar veren adam, polisin ikna çabaları sonucu çıktığı yerden indirildi.
Hatay'da iş yerinin çatısına çıkan adam yaşamına son vermek istedi.
Olay, Antakya'da bulunan iki katlı iş yerinde yaşandı.
Cadde üzerinde bulunan iş yerinin çatısına çıkan ve elinde bıçak olan adam; kendine zarar vermeye başlayarak, intihar edeceğini söyledi.
Adam, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla indirildi.
Geçmiştede intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenilen adam, hastanede tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- intihar
- Hatay Antakya
- Hatay