Hatay'da korkunç cinayet: 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldürdü

Hatay'dan korkunç bir cinayet haberi geldi.



Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R., 45 yaşındaki A.M.C.'ye satırla saldırdı. A.M.C.'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C.'nin cesedi morga kaldırıldı.



Portakal bahçesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, T.E.R.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

