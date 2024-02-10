Hatay'da korkunç olay | Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kayıp anne ve çocuklarını bulmak için çalışma başlattı.



Ekipler, güvenlik kamerası kayıtları ve teknik inceleme sonucu anne ve 2 çocuğunun cesedi, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası su deposu mevkiindeki ormanlık alanda silahla öldürülerek toprağa gömülmüş olarak buldu.



Jandarma olaya ilişkin T.K'yi gözaltına aldı.