Hatay'da korkutan yangın: Alevler 2 katlı apartmana ve otomobile sıçradı

Alevler, hurdaların yakınında bulunan depremlerde hasar gören 2 katlı kimsenin yaşamadığı apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı.

Hatay 'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 2 katlı apartmanın önünde hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle apartman ve araçta hasar oluştu.