Hatay'da korkutan yangın: Alevler 2 katlı apartmana ve otomobile sıçradı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta çıkan ve 2 katlı apartman ile park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hatay'da korkutan yangın: Alevler 2 katlı apartmana ve otomobile sıçradı

'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 2 katlı apartmanın önünde hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevler, hurdaların yakınında bulunan depremlerde hasar gören 2 katlı kimsenin yaşamadığı apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı.

Hatay'da korkutan yangın: Alevler 2 katlı apartmana ve otomobile sıçradı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen nedeniyle apartman ve araçta hasar oluştu.

Hatay'da korkutan yangın: Alevler 2 katlı apartmana ve otomobile sıçradı - 2

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