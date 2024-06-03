Hatay'da korkutan yangın: Alevler 2 katlı apartmana ve otomobile sıçradı

Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 2 katlı apartmanın önünde hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, hurdaların yakınında bulunan depremlerde hasar gören 2 katlı kimsenin yaşamadığı apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle apartman ve araçta hasar oluştu.
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