Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran bir köpekte kuduz virüsüne rastlandı. Bunun üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.



Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkhan ilçesi iÇamsarı Mahallesinde sahipli bir köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki iki kişiyi ısırdı.

Olayın ardından hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındı. Ancak bir süre sonra öldü.

Köpekte kuduz virüsü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahalle "Kuduz Riskli Alan" ilan edildi.

Karantina uygulaması başlatıldı. Tedbirler artırıldı. Aşılanan 2 kişinin sağlık durumu iyi.