Hatay'da kumar baskını: 13 kişiye para cezası kesildi

Hatay’da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içilerek alkol tüketildiği, 1 masada bulunan 11 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 590 iskambil kağıdı ile 8 bin 400 TL para ele geçirildi.

Öte yandan Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde ise, 1 masada bulunan 2 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 52 adet iskambil kağıdı ile 8 bin 700 TL para ele geçirildi.



Kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulanırken, İş yeri sahibi M.A. ile M.Ç. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.