Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynayan 3 şüpheliye 27 bin 741 TL para cezası uygulandı.

’da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içildiği, 1 masada bulunan 3 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

Masa üzerinde 108 iskambil kağıdı ile 3 bin 800 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulanırken, İş yeri sahibi C.A. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

