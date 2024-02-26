Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim gerçekleştirdi. 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen denetimde; 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda masada bin 520 TL para ve 108 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kıraathane işletmecisi H.Ö. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kumar oynayan şahıslara ise toplamda 32 bin TL idari para cezası uygulandı.