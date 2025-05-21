Hatay'da kuyumcuda silahlı saldırı
Hatay'da kuyumcuda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcuya giren iki şüpheliden biri, tabancayla M.S'ye ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan M.S, ambulansla kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıların A.O. ve M.A. olduğunu belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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