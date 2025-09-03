Hatay'da kuyumcuya yağma girişimi: 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'da Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 23 Ağustos'ta bir kuyumcuya 2'si kasklı 1'i maskeli 3 şüphelinin silahlı yağma girişiminde bulunması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.



Çalışma kapsamında, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibi H.K.'nin bıçakla karşı koyması üzerine altın ve paraları alamadan kaçan şüphelilerin kimliğini tespit etti.



Şüpheliler T.Y.I., S.E. ile A.İ. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.



Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.